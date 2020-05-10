Мурад Мусаев: «Хотелось бы, чтобы чемпионат закончился по-спортивному»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил надежду на возобновление сезона-2019/20. Он не скрывает, что устал от изоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.

— Думаю, три недели нам хватит, чтобы набрать форму, — сказал Мусаев в эфире передачи «После футбола». — У меня положительный настрой. Руководство премьер-лиги тоже настроено положительно. Последнее слово за врачами будет. Надеюсь, документ позволит нам закончить сезон. Невозможно уже сидеть дома, хочется, чтобы жизнь стала прежней.

Об идее, что в случае досрочного завершения чемпионата никто не вылетает, но в РПЛ добавляются две команды из ФНЛ, Мусаев сказал:

— Я не против. Я за то, чтобы было больше матчей. Но я за спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы чемпионат закончился по-спортивному. Многие футболисты хотят закончить, нужно учитывать их мнение.

Ранее Мусаев рассказал, что шведские легионеры «быков» во время паузы уехали на родину и там работают с местными клубами. При этом российские футболисты по-разному готовятся к возможному рестарту.