Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне

Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил шансы клуба на борьбу за чемпионство в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

—За 3 года команда дошла до серебра. Будете ли в следующем сезоне бороться за чемпионство?

—У нас всегда одна задача. Мы выходим на каждую игру, стараемся выиграть. Именно поэтому у нас есть результат. После такого результата, естественно, ребята по-другому психологически готовы. Они готовы на победу, двигаться в перед. Спорт есть спорт. Нам нельзя понижать спортивный уровень того, чего мы достигли. Мы будем двигаться вперед. Сейчас такой сезон, когда много кого уехало, некоторые команды просели. Следующий сезон может быть более сильным.

— Как оцените результат «Сочи» в этом сезоне?

— Исторический результат, все это прекрасно понимают. Наша команда играет в РПЛ только третий сезон. Сегодня была очень красивая победа в плане подготовки. Все сложилось как надо. Я считаю, что место — высокий награда для ребят. Это результат именно командных действий. Без команды таких побед не бывает. А команда — это и состав игроков, и тренерский штаб, и технический состав, и болельщики наши.

— Получится ли сохранить эту команду на следующий сезон? Нет опасений, что многие уйдут в другие клубы?

— На данный момент из команды никто уходить не собирается — ни иностранцы, ни российские игроки. Посмотрим, как будет дальше. Мы не стоим на месте. У нас очень хорошо развивается академия. Сейчас много сил положено, чтобы открыть нашу академию. Сочи — регион, в котором можно тренироваться круглый год. Поэтому у нас есть цель растить детей и молодежь.

—"Сочи" называли фарм-клубом «Зенита». Что бы вы ответили всем, кто так говорил?

—Когда-то мы приехали из Санкт-Петербурга. Мы создали клуб. Было понятно, что его надо развивать. Был клуб «Жемчужина». Сочи и весь Краснодарский край приходили смотреть на эту команду. У меня пришла мысль, чтобы перенести из Санкт-Петербурга все сюда. Тем более после Олимпиады был готов стадион. Погодные условия такие есть не у всех, чтобы тренироваться. Для меня было самым важным — создать академию для детей.

Сегодня, 21 мая «Сочи» разгромил «Динамо» (5:1), благодаря чему стал серебряным призером РПЛ в сезоне-2021/22.