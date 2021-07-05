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Мухин будет играть в ЦСКА под 6-м номером

13:24
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Новичок ЦСКА Максим Мухин определился с игровым номером в команде.

Мухин будет выступать за ЦСКА под 6-м номером, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий.

Напомним, 28 мая «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА. Футболист подписал с армейцами пятилетний контракт.

За основной состав «Локомотива» Мухин выступал с 2020 года. В составе красно-зеленых он провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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