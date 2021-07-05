Мухин будет играть в ЦСКА под 6-м номером

Новичок ЦСКА Максим Мухин определился с игровым номером в команде.

Мухин будет выступать за ЦСКА под 6-м номером, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий.

После завершения карьеры тройки легендарных защитников в 2018 их игровые номера не использовались. Пришло время писать новую историю



Максим Мухин будет выступать за #ЦСКА под номером 6?, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий ??



Передачу номера зафиксировали? pic.twitter.com/eAgd5Kimn2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 5, 2021

Напомним, 28 мая «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА. Футболист подписал с армейцами пятилетний контракт.

За основной состав «Локомотива» Мухин выступал с 2020 года. В составе красно-зеленых он провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.