Федун — о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: «Никогда не говори «никогда»
13:25
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил перспективу возможного назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых. Ранее Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, в чате Tetegram-канала высказалась по поводу того, что Черчесов может возглавить московский клуб «только через ее труп».
— Допускаете, что Черчесов когда-то вновь возглавит «Спартак»?
— Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним.
Ранее Черчесов заявил, что не хочет тренировать «Спартак», чтобы экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова не наложила на себя руки.
57-летний Черчесов возглавлял «Спартак» в сезоне-2007/2008. В качестве игрока он выступал за красно-белых с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах.
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