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Защитник ЦСКА Мойзес заявил, что в РПЛ арбитры работают на высочайшем уровне

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес Роберто Барбоза поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

«Видно, что все судьи — профессионалы, лига отличается высочайшим уровнем работы арбитров. Понятное дело, что в футболе могут происходить ошибки в ту или иную сторону. Все судьи — живые люди. Иногда они правильно расценивают эпизоды, иногда ошибаются, как все футболисты», — сказал Мойзес Metaratings.

Мойзес выступает в чемпионате России с 2022 года. На счету защитника 49 матчей вРПЛ, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи. Кроме того, на счету футболиста 21 матч в Кубке России.

Источник: Metaratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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«Динамо» — «Локомотив», «Ростов» обыграл «Крылья Советов»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Зенит

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И К Ж
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