Защитник ЦСКА Мойзес заявил, что в РПЛ арбитры работают на высочайшем уровне

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес Роберто Барбоза поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

«Видно, что все судьи — профессионалы, лига отличается высочайшим уровнем работы арбитров. Понятное дело, что в футболе могут происходить ошибки в ту или иную сторону. Все судьи — живые люди. Иногда они правильно расценивают эпизоды, иногда ошибаются, как все футболисты», — сказал Мойзес Metaratings.

Мойзес выступает в чемпионате России с 2022 года. На счету защитника 49 матчей вРПЛ, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи. Кроме того, на счету футболиста 21 матч в Кубке России.