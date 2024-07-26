Ташуев: «У «Динамо» глубина состава лучше, чем у «Спартака»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Понятно, что претендент на титул номер один — «Зенит». «Спартак»? По красно-белым есть сомнения. Скорее, «Динамо» может повторить успех предыдущего розыгрыша. Наверное, это одна из самых хорошо укомплектованных команд после «Зенита». У бело-голубых глубина состава лучше, чем у «Спартака». На длинной дистанции важно иметь хорошую обойму», — сказал Ташуев «РБ Спорт».

После первого тура Мир РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 3 очка. «Динамо» расположилось на третьем месте, также набрав 3 балла. «Спартак» занимает 15-ю строчку с 0 очков.