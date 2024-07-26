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Сегодня, 20:31

Ташуев: «У «Динамо» глубина состава лучше, чем у «Спартака»

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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Понятно, что претендент на титул номер один — «Зенит». «Спартак»? По красно-белым есть сомнения. Скорее, «Динамо» может повторить успех предыдущего розыгрыша. Наверное, это одна из самых хорошо укомплектованных команд после «Зенита». У бело-голубых глубина состава лучше, чем у «Спартака». На длинной дистанции важно иметь хорошую обойму», — сказал Ташуев «РБ Спорт».

После первого тура Мир РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 3 очка. «Динамо» расположилось на третьем месте, также набрав 3 балла. «Спартак» занимает 15-ю строчку с 0 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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