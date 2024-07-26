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Деменко — о Барко: «Раньше «Спартак» не обращал внимания на аргентинские клубы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о покупке полузащитники Эсекьеля Барко и трансферной кампании клуба.

«Раньше «Спартак» не обращал внимания на аргентинские клубы. Потом пришел Угальде, и мы видим, что эта покупка получилась не такой удачной, как хотелось бы. А суммы фигурируют большие. В любом случае Соболева хотят продать, поэтому позицию нападающего надо было кем-то закрыть. Но мы не знаем, как этот новичок впишется в команду. И вообще, как «Спартак» будет выглядеть в матче с «Химками» после поражения в Оренбурге. Как обычно, на старте сезона у «Спартака» возникают какие-то проблемы», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру»

Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним аргентинцем Барко в четверг, 25 июля. Ранее футболист защищал цвета «Индепендьенте», «Атланты» и «Ривер Плейта».

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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