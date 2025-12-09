Мойзес по-русски обратился к болельщикам ЦСКА и назвал несправедливым свое удаление в матче с «Краснодаром»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес обратился по-русски к болельщикам команды и назвал несправедливым свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

В игре против «быков» футболист получил две желтые карточки: на 24-й минуте за фол на Джоне Кордобе и на 68-й минуте за нарушение правил на Жоау Батчи. ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со вторым предупреждениием Мойзеса.

«Я всегда буду бороться за эти футболки, никто не смеет проявлять неуважение к нашей эмблеме. По этой причине меня переполняют эмоции. Что касается красной карточки, я считаю, что она была очень несправедливой. Однако я знаю, что мне нужно улучшить свою игру, чтобы не доводить до этого и не навредить своей команде.

В остальном, мы продолжим бороться за титул. Спасибо всем болельщикам за вашу безоговорочную поддержку. 2025 год стал для нас сезоном чести, и я предсказываю, что 2026 год будет еще лучше. Слава Богу», — написал у себя в соцсетях Мойзес.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 36 очками. Армейцы отстают на 4 очка от лидирующего «Краснодара».