Биджиев обратился к болельщикам махачкалинского «Динамо» после отставки
Хасанби Биджиев обратился к болельщикам махачкалинского «Динамо» после ухода с поста главного тренера команды.
Специалист подал в отставку в воскресенье, 7 декабря после поражения от «Пари НН» (0:1). Во вторник, 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку 59-летнего россиянина.
«Дорогие дагестанцы и все, кто болеет за махачкалинское «Динамо»! Как уже объявил ранее, я покидаю пост главного тренера команды. Мы сегодня обсудили мое заявление об отставке с руководством клуба. Беседа получилась очень теплой, конструктивной, в том же ключе, как и все наше предыдущее взаимодействие с президентом клуба и генеральным директором за время моей работы в «Динамо». Я повторно озвучил мотивы своего решения.
Можно назвать не один фактор, повлиявший на то, что «Динамо», как я считаю, недобрало очки в первой части сезона вопреки тому, на что имело право рассчитывать. Но, так или иначе, я остаюсь ответственным за результат. Если мы честны перед собой и друг перед другом, то нужные решения лежат на поверхности. И не приходится принуждать себя к ним. Даже если эти решения неприятны для тебя лично. А решение подать в отставку — очень непростое для меня. Не потому, что лишаюсь возможности работать в клубе РПЛ, — это ни секунды за два года в «Динамо» не было доминантой для меня, — а потому, что жаль покидать семью, которой стала для меня команда.
Как клуб «Динамо» — уникальный проект, а как команда — именно семья, в которой особенная аура теплоты и взаимной поддержки. Эта атмосфера, которую создают старожилы команды и которой сразу проникаются и новички, позволяет нам всегда быть едиными, изо всех сил биться на поле друг за друга и за наших болельщиков.
Надо ли говорить, что я бесконечно благодарен каждому в клубе и команде? Вы всегда вели себя в высшей степени достойно и профессионально, работали в интересах общего дела, многим жертвуя ради команды.
Крепко обнимаю своих ребят-динамовцев, тренерский штаб, наш замечательный персонал команды, работников клуба и клубной тренировочной базы, а также настоящих болельщиков, любящих команду.
Очень благодарен главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову, президенту клуба Гаджи Муслимовичу Гаджиеву и генеральному директору Шамилю Камиловичу Газизову за ту поддержку, которую от них всегда получал.
Я уверен, что махачкалинское «Динамо» продолжит развиваться и очень скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Потому что у него сильные руководители, глубоко понимающие футбол, и потому, что Дагестан — футбольный регион с удивительно талантливыми людьми. А еще потому, что «это «Динамо» Махачкала, детка»!
С уважением и благодарностью ко всем, кто любит махачкалинское «Динамо», Хасанби Биджиев», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
Биджиев возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда поднялась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2024/25.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1