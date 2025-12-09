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Биджиев обратился к болельщикам махачкалинского «Динамо» после отставки

Хасанби Биджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хасанби Биджиев обратился к болельщикам махачкалинского «Динамо» после ухода с поста главного тренера команды.

Специалист подал в отставку в воскресенье, 7 декабря после поражения от «Пари НН» (0:1). Во вторник, 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку 59-летнего россиянина.

«Дорогие дагестанцы и все, кто болеет за махачкалинское «Динамо»! Как уже объявил ранее, я покидаю пост главного тренера команды. Мы сегодня обсудили мое заявление об отставке с руководством клуба. Беседа получилась очень теплой, конструктивной, в том же ключе, как и все наше предыдущее взаимодействие с президентом клуба и генеральным директором за время моей работы в «Динамо». Я повторно озвучил мотивы своего решения.

Можно назвать не один фактор, повлиявший на то, что «Динамо», как я считаю, недобрало очки в первой части сезона вопреки тому, на что имело право рассчитывать. Но, так или иначе, я остаюсь ответственным за результат. Если мы честны перед собой и друг перед другом, то нужные решения лежат на поверхности. И не приходится принуждать себя к ним. Даже если эти решения неприятны для тебя лично. А решение подать в отставку — очень непростое для меня. Не потому, что лишаюсь возможности работать в клубе РПЛ, — это ни секунды за два года в «Динамо» не было доминантой для меня, — а потому, что жаль покидать семью, которой стала для меня команда.

Как клуб «Динамо» — уникальный проект, а как команда — именно семья, в которой особенная аура теплоты и взаимной поддержки. Эта атмосфера, которую создают старожилы команды и которой сразу проникаются и новички, позволяет нам всегда быть едиными, изо всех сил биться на поле друг за друга и за наших болельщиков.

Надо ли говорить, что я бесконечно благодарен каждому в клубе и команде? Вы всегда вели себя в высшей степени достойно и профессионально, работали в интересах общего дела, многим жертвуя ради команды.

Крепко обнимаю своих ребят-динамовцев, тренерский штаб, наш замечательный персонал команды, работников клуба и клубной тренировочной базы, а также настоящих болельщиков, любящих команду.

Очень благодарен главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову, президенту клуба Гаджи Муслимовичу Гаджиеву и генеральному директору Шамилю Камиловичу Газизову за ту поддержку, которую от них всегда получал.

Я уверен, что махачкалинское «Динамо» продолжит развиваться и очень скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Потому что у него сильные руководители, глубоко понимающие футбол, и потому, что Дагестан — футбольный регион с удивительно талантливыми людьми. А еще потому, что «это «Динамо» Махачкала, детка»!

С уважением и благодарностью ко всем, кто любит махачкалинское «Динамо», Хасанби Биджиев», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Биджиев возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда поднялась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.

Дмитрий Баринов, Андрей Талалаев, Станислав Черчесов, Джонатан Жезус.Кто будет тренировать «Спартак» и «Динамо», кого подпишут «Зенит» и ЦСКА: таблица переходов РПЛ

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Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Мойзес по-русски обратился к болельщикам ЦСКА и назвал несправедливым свое удаление в матче с «Краснодаром»

«Балтика» назвала даты зимних сборов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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