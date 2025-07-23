Источник: матч «Пари НН» — «Локомотив» может пройти в Грозном при +35 градусах

Руководство «Пари НН» планирует провести матч 3-го тура РПЛ в Грозном на «Ахмат Арене», сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, резервный стадион «Пари НН» в Саранске пока не готов к играм РПЛ. Основная арена нижегородцев сейчас закрыта на ремонт.

В «Локомотиве» выступили против игры в Грозном: температура воздуха 2 августа может составить +35 градусов по Цельсию. Также московский клуб считает, что посещаемость встречи в столице Чечни может оказаться низкой.

Итоговое решение должна принять РПЛ. «Локомотив» намерен отправить лиге письмо с просьбой объяснить критерии, по которым была выбрана «Ахмат Арена».

Во 2-м туре РПЛ «Пари НН» сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Локомотив» — с «Краснодаром». Матчи пройдут 25 и 26 июля.