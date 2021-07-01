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Мостовой выразил желание играть более серьезную роль в матчах «Зенита»

18:58
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой заявил о желании играть более важную роль в матчах команды.

«У «Зенита» цель — только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф. Если говорить про личные задачи — закрепиться в основном составе, чтобы показать и доказать свою состоятельность и не быть только игроком-джокером, как в прошлом сезоне. Ведь каждый футболист хочет быть на первых ролях, и я точно так же хочу приносить пользу команде с первых минут», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Мостового.

В сезоне-2020/21 Мостовой принял участие в 33 матчах «Зенита», в 11 из них он вышел в стартовом составе. На счету 23-летнего футболиста 6 голов и 3 результативных передачи в минувшем сезоне.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-01-andrey-mostovoy-khochu-ne-tolko-byt-dzhokerom-no-prinosit-polzu-komande-s-pervykh-minut.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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