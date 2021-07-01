«Краснодар» проиграл «Сепси» в товарищеском матче
19:54
Румынский клуб «Сепси» одержал победу над «Краснодаром» в товарищеском матче со счетом 2:1.
У «Краснодара» отличился форвард Магомед-Шапи Сулейманов. За «Сепси» голы забивали нападающие Цветелин Чунчуков и Кристи Барбут.
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Сепси» — 1:2 (1:1)
Голы: Сулейманов, 17 (1:0). Барбут, 29 (1:1). Чунчуков, 60 (1:2).
«Краснодар»: Городов, Мартынович, Чернов, Сорокин, Рамирес (Стоцкий, 73), Ионов, Сперцян, Вилена, Кабелла, Газинский (Черников, 68), Сулейманов (Ильин, 68).
Предупреждение: Вилена, 55.
1 июля.
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