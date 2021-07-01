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«Краснодар» проиграл «Сепси» в товарищеском матче

19:54
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Румынский клуб «Сепси» одержал победу над «Краснодаром» в товарищеском матче со счетом 2:1.

У «Краснодара» отличился форвард Магомед-Шапи Сулейманов. За «Сепси» голы забивали нападающие Цветелин Чунчуков и Кристи Барбут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Сепси» — 1:2 (1:1)

Голы: Сулейманов, 17 (1:0). Барбут, 29 (1:1). Чунчуков, 60 (1:2).

«Краснодар»: Городов, Мартынович, Чернов, Сорокин, Рамирес (Стоцкий, 73), Ионов, Сперцян, Вилена, Кабелла, Газинский (Черников, 68), Сулейманов (Ильин, 68).

Предупреждение: Вилена, 55.

1 июля.

Краснодар — Сепси

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