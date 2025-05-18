Мостовой: «Установка Нани? Забить гол и получить удовольствие»

Александр Мостовой, тренер сборной мира в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА, назвал главную установку для своих игроков.

«Дрогба, Нани и Смертин выйдут с первых минут. Какая установка у Нани? Забить гол и получить удовольствие. Главная задача — получить удовольствие», — сказал Мостовой.