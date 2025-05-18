Фернандеш: «Думаю, Смородская сейчас ко мне даже не подошла бы. Не держу зла на нее»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с бывшим руководителем железнодорожников Ольгой Смородской.

— Вы тепло вспоминаете о Семине, чего не скажешь об Ольге Смородской — в одном из интервью даже рассказывали, что она шпионила за вами.

— Это правда. Она может это отрицать, но люди, которые работали со мной и в клубе, знали об этом. Видимо, она думала, что это лучший способ контролировать игроков.

— А как она шпионила?

— Прошло уже столько лет... Не хотел бы ворошить прошлое. В свое время я рассказал про все, потому что это было важно. Многие не знали деталей, почему я не играл. Думаю, людям было важно знать правду.

— Если сейчас встретите Смородскую, как отреагируете?

— Думаю, она ко мне даже не подошла бы. Я достаточно хорошо ее знаю, чтобы понимать, что она за человек. Но я не держу на нее зла.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.