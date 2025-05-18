Осинькин: «У «Спартака» не было моментов кроме гола, который упал с неба, и неочевидного пенальти»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Кроме гола, который упал с неба, и неочевидного пенальти, у соперника не было моментов. Что касается красных карточек, я хотел бы повнимательнее посмотреть. Мы хорошо бились. Сделали все, что могли. Но вдевятером шансы были минимальные», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.