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7 февраля, 15:17

Мостовой: «Спартак» мало чего выиграл за последние 20 лет, поэтому компенсирует в предсезонных турнирах»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, почему «Спартак» ярко выглядит в предсезонных турнирах, но часто сбавляет в весенней части РПЛ.

«Наверное, совпадение. Много игроков хотят проявить себя, показать, поэтому так удачно получается. Все понимают, что на этих матчах не все играют с полной ответственностью. Когда-то ты выкладываешься, а когда-то спокойно к этому относишься. Все же понимают, что это предсезонка. Кто там в полную силу играет? Там половина людей, которые в основе, не играют. Они должны, но мастерства и класса не хватает. Все понимают, что за это очки не дают, медали тоже. Поэтому какая разница? «Спартак» просто в последние 20 лет мало чего выигрывал. Поэтому, наверное, компенсирует за счет этих предсезонных турниров», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков). Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
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