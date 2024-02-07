Мостовой: «Спартак» мало чего выиграл за последние 20 лет, поэтому компенсирует в предсезонных турнирах»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, почему «Спартак» ярко выглядит в предсезонных турнирах, но часто сбавляет в весенней части РПЛ.

«Наверное, совпадение. Много игроков хотят проявить себя, показать, поэтому так удачно получается. Все понимают, что на этих матчах не все играют с полной ответственностью. Когда-то ты выкладываешься, а когда-то спокойно к этому относишься. Все же понимают, что это предсезонка. Кто там в полную силу играет? Там половина людей, которые в основе, не играют. Они должны, но мастерства и класса не хватает. Все понимают, что за это очки не дают, медали тоже. Поэтому какая разница? «Спартак» просто в последние 20 лет мало чего выигрывал. Поэтому, наверное, компенсирует за счет этих предсезонных турниров», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков). Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.