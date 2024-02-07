Свищев: «Если бы УЕФА хотел вернуть Россию, то мы бы уже играли»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова генсека РФС Максима Митрофанова о попытках УЕФА вернуть российские команды.

«Может быть, они и пытаются вернуть наши команды, но согласитесь, как-то вял, и пока это не очень получается. Если бы они хотели вернуть, все уже было бы сделано и мы бы играли. Пусть принимают решение и действительно возвращают. Все этого ждут, и Европа тоже. Потому что Европе без российских клубов и российских денег тяжеловато. У нас одни из самых богатых клубов в Европе. Может быть, они на сегодняшний день не самые сильные, но в еврокубках мы играем достаточно давно и есть результаты. Наши команды нужны», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и 1 раз потерпев поражение.