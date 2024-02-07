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7 февраля, 15:30

Свищев: «Если бы УЕФА хотел вернуть Россию, то мы бы уже играли»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова генсека РФС Максима Митрофанова о попытках УЕФА вернуть российские команды.

«Может быть, они и пытаются вернуть наши команды, но согласитесь, как-то вял, и пока это не очень получается. Если бы они хотели вернуть, все уже было бы сделано и мы бы играли. Пусть принимают решение и действительно возвращают. Все этого ждут, и Европа тоже. Потому что Европе без российских клубов и российских денег тяжеловато. У нас одни из самых богатых клубов в Европе. Может быть, они на сегодняшний день не самые сильные, но в еврокубках мы играем достаточно давно и есть результаты. Наши команды нужны», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и 1 раз потерпев поражение.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-svishyov-esli-by-uefa-khotel-vernut-rossiyu-to-my-by-uzhe-igrali-331836/
Футбол
Дмитрий Свищев
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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