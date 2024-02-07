«Балтика» арендует нападающего «Рубина» Фамейе

Как стало известно «СЭ», «Балтика» арендует у «Рубина» до конца сезона нападающего Джоэля Фамейе.

Ранее о возможном переходе 26-летнего игрока первым сообщило издание Legalbet.

Фамейе в этом сезоне провел 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Ганец играет в России с 2019 года, за «Рубин» — с 2022-го.

«Балтика» после 18 туров идет на 15-м месте в РПЛ, набрав 13 очков.