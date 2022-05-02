В понедельник, 2 мая, состоится матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле в Туле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата нижегородцы дома уступили тулякам со счетом 2:3.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.