Мостовой считает «Спартак» фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«Красно-белые должны воспользоваться ошибкой «Локомотива» в Петербурге, но в Туле ждать сладкого пряника не стоит точно, они борются за выживание, каждое очко на счету. «Спартак» с первых минут должен побежать вперед с мыслью в голове, что в случае победы, они займут второе место. Эта команда уже всех приучила к тому, что можно ждать осечки от любого соперника, как это было с «Уфой» недавно. К «Арсеналу» нужно подходить с сумасшедшим настроем. У «Спартака» календарь легче чем у «Локомотива», этим нужно пользоваться, но ждать еще ошибок не стоит, нужно выигрывать три матча и забирать серебряные медали», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле 3 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

(Антон Иванов)