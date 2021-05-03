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Анна Семак восхитилась силой духа мужа и поздравила «Зенит» с чемпионством

09:57
Анна и Сергей Семак. Фото Instagram
Анна и Сергей Семак. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в своем Instagram рассказала о работе, которую каждый день проделывает ее муж, и поздравила петербургский клуб с третьим подряд чемпионством России.

2 мая сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформили чемпионство.

«Когда минувшей ночью я увидела мужа с тяжелым крестом в руках (он прислуживал на Пасхальном богослужении в Феодоровском соборе), я поймала себя на мысли, что это так символично...

Сергей совмещает роль многодетного отца, по два раза за ночь вставая к нашей дочери Тане, чтоб выполнить необходимые медицинские процедуры, имеет множество финансовых обязательств перед больными и нуждающимися. Не имея ни одной свободной минуты, порой от усталости засыпая сидя за столом, он находит подход к каждому члену команды, являющейся живым организмом, той же семьей, со своими бунтарями и сложными подростками.

Я не знаю какую силу духа надо иметь, чтоб с таким смирением принимать бесконечный поток оскорблений и критики в свой адрес
от тех, кто хочет видеть на посту главного тренера «Зенита» кого-то другого...

Три чемпионства подряд!!! И только самые близкие знают, какой титанический труд за этим стоит. Но труд это еще не все... Я верю, что за самоотверженное служение ближнему, за милосердное сердце, за любовь и чуткость, Господь дает человеку многое...

Сегодня на поле меня спросили: «Чем это чемпионство отличается от предыдущих?», я не задумываясь, совершенно искренне, ответила: «Так Пасха же сегодня!»

С нами Бог. «Зенит» — чемпион!!!

Христос Воскресе! — приветствовала я Уильяма Оливейра, близкого друга мужа, на что он неожиданно сказал: «Да! Без шансов!» — написала Анна в соцсети.

45-летний специалист возглавил «Зенит» в 2018 году. С тех пор петербургский клуб каждый год становится чемпионом страны.

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