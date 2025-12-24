Мостовой считает, что Карседо подходит на роль тренера «Спартака»: «Мне кажется, он футбольный человек»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение испанца Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».
«Если «Спартак» остановится на Карседо, значит он устраивает клуб. Главное, чтобы тренер был футбольным человеком. Мне кажется, Карседо — футбольный человек. Он сам играл, долгое время был помощником Унаи Эмери, а сейчас тренирует в «Пафосе». Послужной список довольно-таки хороший у него», — сказал Мостовой «СЭ».
Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».
В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.
В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, который возглавлял команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.
«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.
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