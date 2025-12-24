«Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Ненахова

В пресс-службе «Локомотива» опровергли «СЭ» информацию о возможном уходе защитника Максима Ненахова в зимнее трансферное окно.

«Информация не соответствует действительности. Максим Ненахов является игроком «Локомотива» с действующим контрактом, на которого клуб и тренерский штаб рассчитывают в будущем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее SportBaza сообщила, что «Локомотив» намерен расстаться с 27-летним игроком в ближайшее трансферное окно.

Ненахов выступает за «Локо» с лета 2021 года. Всего он провел в составе железнодорожников 132 матча. Контракт защитника с москвичами действует до лета 2028 года.

В этом сезоне он сыграл 20 матчей во всех турнирах.