Гаджиев подтвердил, что Евсеев находится в числе кандидатов на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев.

Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний специалист может стать главным тренером махачкалинского клуба.

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет. Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики», — цитирует Гаджиева ТАСС.

7 декабря стало известно, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.