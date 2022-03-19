Мостовой резко высказался о судействе в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«С первых минут видел, что будет непросто, так как все 11 человек «Нижнего Новгорода» будут обороняться. Трудно их взломать. Ключевым моментом было, когда разыгрывается мяч в центре поля , отдают туда-сюда, подача и «Спартак» пропускает гол. Где защитники? Как при защитниках под два метра может забивать головой не самый высокий футболист?»

Также Мостовой высказался по поводу пенальти в исполнении Квинси Промеса.

«По поводу пенальти: многие сейчас узнали правила. В том числе и я. Оказывается такой удар не засчитывается и не дается перебить. Я этого не знал и даже в жизни не сталкивался, хотя много раз бил пенальти. В таком случае у меня вопрос: почему не дают перебивать? Он же не специально так сделал! Дают же перебить, когда люди заходят в штрафную. Это странное решение», — сказал Мостовой «СЭ».

После 22 матчей «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.