Жемалетдинов пропустит матч «Локомотива» против «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил предупреждение в конце матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Для хавбека это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, он пропустит встречу следующего тура, в которой «Локо» предстоит сыграть против «Спартака».

Встреча пройдет 2 апреля на домашней арене «Локомотива». Начало матча — 19.30 (мск).