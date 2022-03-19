Жемалетдинов пропустит матч «Локомотива» против «Спартака»
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил предупреждение в конце матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Для хавбека это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, он пропустит встречу следующего тура, в которой «Локо» предстоит сыграть против «Спартака».
Встреча пройдет 2 апреля на домашней арене «Локомотива». Начало матча — 19.30 (мск).
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|
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|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
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|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
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|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
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|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
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|7
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|
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|6
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|
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|5
|6
|9
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|
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|21
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|5
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|20
|
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|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
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|18-30
|17
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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