Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Должны ли были дать Гоцуку красную? Если вспоминать такой же момент с Соболевым, то сегодняшний эпизод смотрится страшнее. Соболеву тогда показали красную карточку. Сегодня у судьи были все основания, чтобы и Гоцуку показать красную. Что касается пенальти Промеса, то это редкий случай. Действительно было двойное касание — опорной и бьющей ногой. В данной ситуации было принято абсолютно правильное решение», — сказал Николаев «СЭ».

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.