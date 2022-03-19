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Судейство

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«У судьи были все основания показать красную Гоцуку». Николаев — о судействе в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Алексей Николаев считает, что арбитру стоило удалить Гоцука в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Момент матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Должны ли были дать Гоцуку красную? Если вспоминать такой же момент с Соболевым, то сегодняшний эпизод смотрится страшнее. Соболеву тогда показали красную карточку. Сегодня у судьи были все основания, чтобы и Гоцуку показать красную. Что касается пенальти Промеса, то это редкий случай. Действительно было двойное касание — опорной и бьющей ногой. В данной ситуации было принято абсолютно правильное решение», — сказал Николаев «СЭ».

Сергей Иванов. «Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Алексей Николаев
4
8
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2
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
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