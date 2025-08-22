Мостовой — о работе в РПЛ: «Сам не пойму, почему не зовут, я уже заждался»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о желании работать тренером в РПЛ.

«Я уже заждался. Но пока у нас будут такие люди в футболе, то нас не дождутся. В чем причина? Не знаю, сам не пойму. Вот у меня телефон — 24 часа в сутки отвечаю. Но пока никто не звонит», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».