Юсупов — о потенциальном уходе Глушенкова из «Зенита»: «Там не держатся за игроков. Ушел один, придет другой»

Экс-хавбек сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника Максима Глушенкова из «Зенита».

«Сами посудите, игра «Зенита» с ним и без него примерно одинаковая. В клубе не держатся за игроков. Ушел один, придет другой. Дело не в самих футболистах. Там сильная клубная структура. Даже Халка умудрялись заменять», — сказал Юсупов «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей, не отличившись ни одним результативным действием.