Мостовой рассказал о возможном вхождении в тренерский штаб «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Хуана Карседо о себе.

Ранее Карседо в разговоре с «СЭ» поблагодарил Мостового за похвалу от «футбольного человека».

«Посмотрите, сколько людей приятно отвечают в адрес тех, кто отдал футболу жизнь. В нашей стране таких много. К сожалению, есть и те, кто вылезает за счет наших фамилий, ха-ха. Как я говорю, нефутбольные люди. К сожалению, их немало. Правильнее всего было бы, чтобы клуб позвонил и предложил: «Александр, не хотите ли войти в наш тренерский штаб или стать экспертом-советником?» Много раз говорил: приехали, уехали. Какая разница. За 20 лет сколько видели. По-моему, 19 главных тренеров. Можете представить? А трофеев раз-два и обчелся. Но ни для кого это роли не играет, сейчас футбол — это огромный бизнес. Приехал, заработал, получил, ушел. Получилось — нет. Не смог. Получилось — ура. Хочется и нам тоже там побывать. Но, к сожалению, те, кто отдал футболу жизнь, прославлял страну в мире, вынуждены просто комментировать», — сказал Мостовой «СЭ».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.