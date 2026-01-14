Губерниев отреагировал на критику со стороны Дзюбы

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба в интервью «СЭ» выразил недоумение в связи с тем, что Губерниев «обозревает 17 видов спорта». Также Дзюба заявил, что комментатор не разбирается в футболе.

«Артем Дзюба — Промокашка наших дней? Промокашку, кстати, играл в фильме Иван Бортник, замечательный артист Таганки, близкий друг Высоцкого! И получается, я сравнил божий дар актера с яичницей-футболистом? Эх, я», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 37-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.