Мостовой провел 100-й матч за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой провел 100-й матч за питерскую команду.

25-летний хавбек вышел в стартовом составе на матч 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Мостовой является воспитанником железнодорожников. Он выступает за «Зенит» с лета 2020 года.

Всего он забил за сине-бело-голубых 19 голов и отдал 10 результативных передач.