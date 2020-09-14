Лучшим футболистом матча седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) признан полузащитник хозяев Андрей Мостовой. Такое решение приняли эксперты канала «Матч премьер».

Футболист открыл счет в этой игре. Также забивали Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.