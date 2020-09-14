Мостовой признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Арсенал»
21:09
Лучшим футболистом матча седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) признан полузащитник хозяев Андрей Мостовой. Такое решение приняли эксперты канала «Матч премьер».
? Андрей Мостовой — лучший игрок матча #ЗенитАрсенал по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Зенит #Мостовой pic.twitter.com/siZRLq4280— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 14, 2020
Футболист открыл счет в этой игре. Также забивали Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.
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