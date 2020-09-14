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Мостовой признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Арсенал»

21:09
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
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Лучшим футболистом матча седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) признан полузащитник хозяев Андрей Мостовой. Такое решение приняли эксперты канала «Матч премьер».

Футболист открыл счет в этой игре. Также забивали Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.

Зенит — Арсенал Т

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