Хохлов поддержал решение отстранить трех арбитров до конца сезона после ошибок в 23-м туре РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить троих арбитров до конца сезона-2021/22.

«То, что сейчас происходит в судейском корпусе, нельзя оставлять безнаказанным. Правильно делают, что вводят жесткие меры и отстраняют до конца сезона. Полностью поддерживаю. Если будут повторные грубейшие ошибки, как в последнее время, то вообще нужно отстранять. Но одними наказаниями не поможешь. Должны быть реформы, какие-то курсы, лицензирование. Есть руководители, которые должны об этом заботиться и думать. Повышать квалификацию судейский корпус однозначно должен. Потому что это происходит в последнее время, уже ни в какие ворота не лезет», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам заседания судейского комитета РФС сегодня, 6 апреля, за ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на 1 матч, Павел Шадыханов — на 2.