Черчесов прокомментировал информацию о включении в список тренеров на замену Николичу в ЦСКА

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении на аналогичный пост в ЦСКА, который покидает сербский специалист Марко Николич.

— По нашим данным, ваша кандидатура фигурирует в списке тренеров, которых сейчас рассматривают красно-синие. Это действительно так? — вопрос Черчесову.

— Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата.

По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ. Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение, — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее сообщалось, что АЕК выкупит у ЦСКА контракт 45-летнего серба за 600 тысяч евро. Греческий клуб предложил специалисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Николич возглавляет ЦСКА с июля 2024 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством заняли третье место в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.