Мостовой подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о публикации в соцсетях с футболкой красно-белых и 2026 годом.

«Подписал контракт до 2026 года. Никому не надоем, никого не обижу. Просто не успею (смеется)», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсубр» и «Сельту».