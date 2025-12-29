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29 декабря 2025, 15:54

Мостовой подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о публикации в соцсетях с футболкой красно-белых и 2026 годом.

«Подписал контракт до 2026 года. Никому не надоем, никого не обижу. Просто не успею (смеется)», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсубр» и «Сельту».

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Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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