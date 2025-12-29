Евсеев обратился к болельщикам «Черноморца»

Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к болельщикам «Черноморца».

«Дорогие болельщики «Черноморца». Хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку клуба. От меня низкий поклон. Так складывается спортивная жизнь тренера, его или увольняют за плохие результаты, или он идет на повышение. Так и случилось в «Черноморце». Мы проделали хорошую работу и нам не стыдно уходить. Команда поднялась с последнего места до 12-го благодаря объединению всего города-героя Новороссийска!

Хочу сказать большое спасибо за приглашение и совместную хорошую работу генеральному директору Константину Гордиюку. Спасибо главе города-героя Новороссийска Андрею Васильевичу Кравченко, большому патриоту страны за поддержку клуба. Огромная благодарность работникам клуба «Черноморец»!

Спасибо игрокам за то, что они приняли философию игры с первых дней работы нашего тренерского штаба. С вашей помощью мы все двигались вперед. Буду скучать по базе в Абрау-Дюрсо», — приводятся слова Евсеева в Telegram-канале клуба.

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. 29 декабря «Динамо» объявило о назначении Евсеева. До этого он с сентября 2025 года возглавлял «Черноморец» в Первой лиге.