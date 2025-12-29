Аршавин признался, что хотел бы видеть Батракова в «Зените»

Помощник председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в санкт-петербургский клуб.

«Зенит», может быть, и хотел его купить, просто вопрос реальности этого. Морально просто не готовы, я думаю, платить 20. А может быть и больше. Хотел бы лично я его в «Зените» видеть? Да», — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour на канале FONBET.

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 передач.