Мостовой: «Не считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом». Шансы 50 на 50»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» остается претендентом на чемпионство. Уверен, что игра с «Краснодаром» будет отличаться от того, что было со «Спартаком» в Кубке. В прошлом году «Зенит» у себя дома разгромил «Краснодар». И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом». Шансы 50 на 50», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.