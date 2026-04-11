Сантос: «Настрой «Зенита» всегда одинаков — только победа. Максимальные чемпионские амбиции»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о настрое питерской команды на оставшуюся часть чемпионата России.

«Сколько себя помню здесь, настрой «Зенита» всегда одинаков — только победа, только первое место. Максимальные чемпионские амбиции», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Сантоса.

Также футболист отметил, что в предстоящем матче с «Краснодаром» сине-бело-голубые должны играть с холодной головой и горячим сердцем.

«Я не привык делить матчи на более и менее важные, но, когда встречаются прямые конкуренты, это всегда добавляет нерва и эмоций. В таких ситуациях надо сохранять холодной голову и горячим сердце, чтобы отдать на поле всего себя. Тем более играть мы будем на родном стадионе, при поддержке своих болельщиков, а это всегда дополнительная мотивация и ответственность», — добавил он.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

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