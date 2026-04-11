Быстров о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Все решит чемпионский характер»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Фаворитов в таких матчах нет. «Зенит» играет дома, а «Краснодар» выглядит интереснее. Но мы знаем, что сине-бело-голубые умеют собираться на такие игры. Никому не отдаю свое предпочтение. Все решит чемпионский характер, а у кого он сильнее, мы посмотрим», — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 19.30 мск.

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