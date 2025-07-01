Канчельскис — о трансфере Заболотного в «Спартак»: «После Довбни уже ничему не удивляюсь»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак».

«После подписания Довбни уже ничему не удивляюсь. Ему 37 лет было, а они его подписывают. Наверное, они что-то знают, теперь будем смотреть. Опять за третье-четвертое место будут бороться, ну, давайте», — сказал Канчельскис «СЭ».

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за команду под 91-м номером.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.