Мостовой: «До матча между собой «Спартак» и «Зенит» будут идти вместе в таблице»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы красно-белых в борьбе с «Зенитом» в чемпионате России.

Сегодня, 6 августа «Спартак» обыграл «Урал» (2:0) и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Думаю, радоваться болельщикам ещё рановато. Я ещё после первого тура сказал, что «Спартак» после пяти игр будет в тройке однозначно — по календарю и по составам других команд. По составу и по всему в конце сезона, да и в начале — «Спартак» должен быть в тройке.

В конкуренции «Спартака» с «Зенитом» и «Динамо» пока сложно сказать, кто окажется сильнее. «Зенит» у нас стоит особняком. Если «Зенит» в порядке, то результат мы видели на Суперкубке России. Пытались, пытались, а четыре получили. У «Спартака» с «Зенитом» очная игра в сентябре. Думаю, до этого момента они будут идти вместе», — приводит Metaratings слова Мостового.

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

«Зенит» идет на третьем месте с 7 очками, у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.