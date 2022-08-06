Мостовой: «До матча между собой «Спартак» и «Зенит» будут идти вместе в таблице»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы красно-белых в борьбе с «Зенитом» в чемпионате России.
Сегодня, 6 августа «Спартак» обыграл «Урал» (2:0) и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.
«Думаю, радоваться болельщикам ещё рановато. Я ещё после первого тура сказал, что «Спартак» после пяти игр будет в тройке однозначно — по календарю и по составам других команд. По составу и по всему в конце сезона, да и в начале — «Спартак» должен быть в тройке.
В конкуренции «Спартака» с «Зенитом» и «Динамо» пока сложно сказать, кто окажется сильнее. «Зенит» у нас стоит особняком. Если «Зенит» в порядке, то результат мы видели на Суперкубке России. Пытались, пытались, а четыре получили. У «Спартака» с «Зенитом» очная игра в сентябре. Думаю, до этого момента они будут идти вместе», — приводит Metaratings слова Мостового.
Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.
«Зенит» идет на третьем месте с 7 очками, у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0