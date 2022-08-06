Владимир Федотов: «Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча против «Факела» (4:1).

«Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось. Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество. Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы могли пораньше забить второй гол. Это и выход Карраскаля, и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидное решение, чтобы забить гол.

Чего не хватает Ушакову? Тренировочной деятельности. Чтобы не было слухов, он практически пропустил два сбора: тренировался по индивидуальной программе. Вернулся перед самым чемпионатом. Поехал играть за дубль. Промолчал, после 60-й минуты у него были мышечные спазмы, как говорится усугубил и снова оказался в лазарете. Вчера у него была первая тренировка в общей группе. Ничего здесь не произошло. Мы на него надеемся», — сказал Федотов.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны. Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.