Главный тренер «Факела»: «Вышла нецелостная игра, что расстраивает, как и результат»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4).

— Почему такие два разных тайма получились?

— Мы не сыграли целостно. Даже в первом можно было действовать плотнее, не дать себя прижать к штрафной и более эффективно играть в атаке. Мы сделали замены, чтобы нейтрализовать фланги соперника. Надо признать, что у нас это не получилось. Вышла нецелостная игра, что расстраивает, как и результат. Наверное, нам нужно через это пройти, потому что работы у нас лень много. Надо улучшаться. Будем это делать, будем работать.

ЦСКА, набравший после четырех туров 10 очков, сравнялся по набранным баллам с лидирующим в турнирной таблице столичным «Спартаком». «Факел» (2) идет на 13-й строчке.