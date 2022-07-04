«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля в ПСВ

«Спартак» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Гуса Тиля. Футболист продолжит карьеру в «ПСВ». Сообщалось, что он заключит с голландским клубом 4-летний контракт.

Ранее 24-летний хавбек выступал за «Фейеноорд» на правах аренды.

«Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении команды.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.