Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:04

«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля в ПСВ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Гус Тил.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Гуса Тиля. Футболист продолжит карьеру в «ПСВ». Сообщалось, что он заключит с голландским клубом 4-летний контракт.

Ранее 24-летний хавбек выступал за «Фейеноорд» на правах аренды.

«Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении команды.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Гус Тил
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Уфы» о премии за победу над «Рубином»: «Обещали миллион, а дали по 200 тысяч»

Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Тиля в ПСВ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости