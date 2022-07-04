«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля в ПСВ
«Спартак» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Гуса Тиля. Футболист продолжит карьеру в «ПСВ». Сообщалось, что он заключит с голландским клубом 4-летний контракт.
Ранее 24-летний хавбек выступал за «Фейеноорд» на правах аренды.
«Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении команды.
Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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