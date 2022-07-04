Агент Смольникова заявил о наличии предложений у игрока: «Игорь не обделен вниманием»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал «СЭ» об интересе ряда клубов к своему клиенту.

«Предложения есть. Пока все в форме консультаций и диалога. Сможет найти команду? Конечно. В этом плане Игорь не обделен вниманием», — сказал Маньяков «СЭ».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.