Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Тиля в ПСВ

По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в «ПСВ» 4 миллиона евро.

О переходе футболиста стало известно сегодня, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

В СМИ также писали, что контракт футболиста с ПСВ будет рассчитан на 4 года.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.