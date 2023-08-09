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Сегодня, 17:08

Мостовой назвал справедливым решение КДК РФС о дисквалификации Барриоса: «Никакого заговора нет»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС не применять дополнительную дисквалификацию к игроку «Зенита» Вильмару Барриосу.

29-летний полузащитник «Зенита» получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

В среду, 9 августа, КДК РФС принял решение ограничиться автоматической дисквалификацией Барриоса на один матч чемпионата России.

«Справедливое решение. Сразу сказал — один матч дисквалификации, максимум — два. Барриос в игровом моменте в подкате прыгнул и хотел сыграть в мяч. Другое дело, что Макаров оказался побыстрее, убрал ногу. Заговор? Нет, мне кажется, ничего нет. Уже надо остановиться с этими заговорами», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Из-за дисквалификации Барриос пропустит матч «Зенита» против «Факела» в 4-м туре РПЛ. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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