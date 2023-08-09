Тарханов считает, что «Зениту» надо заново выстроить игру после ухода Малкома

Российский тренер Александр Тарханов высказался о старте сезона в исполнении «Зенита».

«Это только начало сезона. Ситуация может поменяться, и они смогут начать обыгрывать другие клубы. У них ушел Малком — и теперь нужно закрыть эту позицию. «Зениту» надо заново выстроить игру. Малком же играл ведущую роль в клубе. Теперь нужно приобрести такого же игрока или натренировать своего. Но это будет очень тяжело», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».