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Тарханов считает, что «Зениту» надо заново выстроить игру после ухода Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о старте сезона в исполнении «Зенита».

«Это только начало сезона. Ситуация может поменяться, и они смогут начать обыгрывать другие клубы. У них ушел Малком — и теперь нужно закрыть эту позицию. «Зениту» надо заново выстроить игру. Малком же играл ведущую роль в клубе. Теперь нужно приобрести такого же игрока или натренировать своего. Но это будет очень тяжело», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Источник: «Спорт День за Днем»
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Александр Тарханов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Матео Кассьерра

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